Tolerant und weltoffen in Leichlingen : Grundschule tritt Netzwerk gegen Rassismus bei

Die Schüler der Klassen 2 an der katholischen Grundschule Leichlingen trugen das Lied „Ich bin anders“ bei der Aufnahme ihrer Schule in das Netzwerk „Schule gegen Rassismus - Schule mit Courage“ vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Seit Dienstag ist es für jeden Schüler und Besucher gut sichtbar: Die katholische Grundschule Kirchstraße gehört zum bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Damit setzen Schüler und Lehrer ein deutliches Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit und gegen Rassismus und Diskriminierung. Bei einer Feier auf dem Schulhof überreichte Gabriele Wawer, regionale Koordinatorin des Netzwerkes, ein Zertifikat und das Schild, das künftig am Schuleingang hängt. Innenminister Herbert Reul , früher selbst Schüler an der Kirchstraße, übernahm die Patenschaft für das Projekt.

Dem Netzwerk gehören in Nordrhein-Westfalen 1029 Schulen an, darunter 82 Grundschulen, zwei im Rheinisch-Bergischen Kreis. Rund zwei Jahre lang hat die Grundschule Kirchstraße die Aufnahme in das Netzwerk mit dem Schülerparlament vorbereitet. Gemeinsam haben Lehrer und Kinder einen Text gestaltet, der das Motto „Wir achten uns“ verdeutlicht. „Den haben wir dann in alle Klassen gegeben, und alle haben unterschrieben“, hob Rektorin Gabriele Berger die hundertprozentige Zustimmung der Jungen und Mädchen zu diesem Projekt hervor. Das Schild „Schule gegen Rassismus – Schule für Courage“ sei nun ein Auftrag, sich mutig füreinander einzusetzen.