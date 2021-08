Ab Freitag in Leichlingen : Grammo-Festival startet mit Motown, Folk und Cover-Rock

Mit dabei in Leichlingen: Mr. B. Fetch, hier bei einem früheren Auftritt auf der „Langenfeld live“-Bühne. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das ganze Wochenende gibt es im Alten Stadtpark in Leichlingen was auf die Ohren. Den Anfang machen das Akustiktrio „Black Community“ aus dem Bergischen Land und „Mr. B. Fetch“ aus Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

() Was wäre ein Sommer in der Blütenstadt ohne Musik? Nachdem zuletzt die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe „LIVElingen“ – trotz einiger Probleme wegen Hochwassers – sehr gut angenommen wurde, steuert der Veranstalter und Sohn des jüngst verstorbenen Festival-Gründers Fritz Rüber diesmal wieder altvertrauten Formaten entgegen: Zum 13. Mal lädt Joshua Rüber-Mers zum „Grammo-Musikfestival“ bei freiem Eintritt in den Alten Stadtpark ein. Zugelassen sind Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Normalerweise wird das mehrtägige Musikevent in familiärer Atmosphäre zu Pfingsten gefeiert. Wegen Corona muss dieser feste Termin im Jahreskalender, der sich bei Hunderten Fans als Garant für Spaß und handgemachte Live-Musik mit bekannten Bands aus der Region etabliert hat, aber nun schon zum zweiten Mal in den Spätsommer verlegt werden. Der musikalischen Bandbreite schadet das auf keinen Fall. Von Blues bis Folk und Rock ist alles dabei, was die Herzen von Musikliebhabern begehrt.