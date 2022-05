Sattes Sommer- und Herbstprogramm : Frauenchor „conTakt“ präsentiert sich bei Klimatag

Leichlingen Beteiligung an Leichlinger Veranstaltungen wie dem Stadtfest, Konzerte wie eine Matinee auf dem Sieferhof, kleine Chortour: Die Sängerinnen haben in diesem Jahr viel vor.

Die Sängerinnen vom Leichlinger Frauenchor „conTakt 1949“ haben ein sattes Sommer- und Herbstprogramm vor sich. Los geht das schon beim Klimatag am 22. Mai, bei dem sich die Sängerinnen in der Innenstadt präsentieren und auf ihre Schnupperprobe am 2. Juni (19.15 Uhr, Probenraum Am Schulbusch 16) aufmerksam machen. Für den Chorgesang an sich und für ihre Sängergemeinschaft im Speziellen werben die Frauen auf der Kunst- und Klangmeile am 12. Juni – sie sind mit einem Stand vertreten.