Sirenen und Martinshörner in Leichlingen : Feuerwehr veranstaltet große Einsatzübung

Leichlingen Samstagvormittag kann es Sirenenalarm geben, dazu sind viele Einsatzfahrzeuge in der Stadt unterwegs, informiert die Wehr. Möglicherweise ist auch die neue Drehleiter schon mit dabei.

Der 16 Tonnen schwere Neuzugang wird ganz offiziell erst im November an die Leichlinger Feuerwehr übergeben. Aber vielleicht ist die jüngst eingetroffene und von Stadtchef Frank Steffes bereits inspizierte neue Drehleiter an diesem Wochenende schon mit von der Partie? Für den morgigen Samstag, 15. Oktober, ab 11 Uhr nämlich hat die Leichlinger Feuerwehr eine groß angelegte Einsatzübung aller Löschzüge im Stadtgebiet angesetzt. Gegebenenfalls werden auch dieMitgliederr der Wehr per Sirenenalarm zur Übung gerufen, macht die Einrichtung aufmerksam und will gleichzeitig damit die Leichlinger beruhigen „Es besteht bei diesem Sirenenalarm keine Gefahrenlage für die Bevölkerung“, betont die Feuerwehr.