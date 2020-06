Gehwege stark blockiert : FDP klagt über Baustellen-Hindernisse

Leichlingen Mobile Ampeln und Bauabsperrungen machen Gehwege für Kinderwagen, Rollstuhl und Rollator zum Hindernisparcours, moniert Ratsherr Lothar Esser am Beispiel der Baustelle Trompete/Am Sandberg. Ein politischer Antrag soll nun helfen.

Die Baustelle an sich – ein Ärgerthema. Besonders ärgerlich findet es Lothar Esser für Rollstuhlfahrer, Rollatorennutzer und Menschen, die mit Kinderwagen in der Blütenstadt unterwegs sind – auf Gehsteigen, die zugestellt sind mit mobilen Ampeln, Baustellenabsperrungen und Co.. „Warum diese Ampeln mitten auf dem Bürgersteig stehen müssen, erschließt sich mir nicht“, klagt FDP-Ratsherr Esser. „Bei der Sicherung und Abgrenzung von Baustellen werden die Sicherheitsbelange von Fußgängern, insbesondere aber von Menschen mit Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren nur geringfügig oder gar nicht berücksichtigt. Es scheint, als wolle man es den Fahrzeugführern des Straßenverkehrs so bequem und so einfach wie möglich gestalten.“