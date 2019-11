Gebühr für Münzgeld : Einzelhändlerin verärgert über Sparkasse

Christiane Picker betreibt eine Reinigung in der Kirchstraße und kritisiert die Pläne der Sparkasse. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Das Geldinstitut nimmt ab Dezember für die Ausgabe einer Münzgeldrolle 50 Cent. Reinigungsinhaberin Christiane Picker nennt das „unkollegial“.

Die Sparkasse aber sei dem lokalen Einzelhandel verpflichtet und habe entsprechende Aufgaben. „So aber drückt sie die an die Händler ab“, kritisiert Picker. Als Einzelhändlerin ist sie in der Zwickmühle, gleich mehrfach auf das Geldinstitut angewiesen: Die KSK nimmt künftig nicht nur eine Gebühr dafür, dass die Händler Münzgeld fürs tägliche Geschäft bekommen. Sie verlangt auch Geld dafür, dass sie die später wieder bei ihr eingezahlten Münzen zählt.

Auf der Website heißt es: „Die Sparkassen arbeiten und denken regional: Sie möchten mit ihren Angeboten ein guter Partner für die Geld-Geschäfte in einer Region sein. Die Sparkassen wollen, dass es Fortschritt und Entwicklung in der Region gibt. Und dass es den Menschen und Unternehmen gut geht.“

Ob das in kleinen Geschäften wie einer Reinigung oder auch einem Obst- und Gemüsemarkt, einer Bäckerei oder einer Eisdiele praktikabel ist, bleibt dabei offen. „Wir Händler müssen das Kleingeld unserer Kunden ja auch annehmen und Wechselgeld vorhalten“, betont Christiane Picker. Dass gereinigte Hemden und Hosen, Obst, Gemüse oder Brot demnächst bargeldlos bezahlt werden, erscheint zumindest vorläufig eher unwahrscheinlich.

„Wir sind als Einzelhändler das letzte Glied in der Kette, kämpfen in Leichlingen an allen Fronten – sowohl gegen die großen Einkaufszentren der Nachbarstädte als auch gegen den Onlinehandel. Wir sind keiner Kette angeschlossen, die von Geldtransportunternehmen versorgt werden“, erklärt Christiane Picker, warum sie gerade von der Kreissparkasse mehr Unterstützung erwartet hätte.