Serie „Wir machen das“ : Schätze digital fit machen

Leichlingen Franz Jung digitalisiert VHS-Kassetten, alte Dias und Super-8-Filme.

Sie liegen in Kellern, auf Dachböden, in Kisten, Schachteln oder einfach nur seit vielen Jahren unbeachtet in den Regalen: alte VHS-Kassetten, Dias oder Super 8-Filme. Viele Menschen haben dafür heute gar keine Geräte mehr, können sich nicht anschauen, welche Erinnerungen dort gespeichert sind. In Witzhelden hat sich deshalb Franz Jung seit 2014 mit Video- und Filmtechnik selbstständig gemacht: Er hilft den analogen Schätzen hinüber ins digitale Zeitalter.