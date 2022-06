Familienfest in Bennert : Leichlinger Chor Color feiert 20-jähriges Bestehen

Leichlingen Zum runden Geburtstag überraschten die Sängerinnen und Sänger Leiterin Gaby Mühlbauer mit einer selbstgedichteten Moritat zur Chorgeschichte.

In der prachtvoll geschmückten Scheunenhalle auf dem Bauernhof Meuthen in Bennert hat der Leichlinger Chor Color kürzlich sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. In Zusammenarbeit mit den Bläsern der „Hofkapelle“ Leichlingen unter der Leitung von Bernhard Losacker hatte Chorleiterin Gaby Mühlbauer ein abwechslungsreiches Programm aus dem Color-Repertoire zusammengestellt. Mit klassischen Melodien wie Bachs „Bourrée“, Stücken von John Rutter oder einem Zeitsprung in die frühen Swing- und Jazzjahre mit den Andrew Sisters und „Bei mir bist du schön“ oder „Shoo-Shoo-Baby“ bis hin zu Musicalmelodien, James Taylor, Stevie Wonder und Michael Jackson. Als bravouröse Solistin begeisterte Andrea Beils aus Leichlingen.