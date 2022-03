Humanitäre Hilfe : Leichlinger Bus holt 70 Frauen und Kinder aus dem Krieg

Rewe-Marktleiter Jens Grisse wacht über die Sammelstelle, die die Initiative „humanitycare“ in seinem Leichlinger Supermarkt eingerichtet hat. Am Samstag wird gepackt, und am Montag geht der Konvoi auf die Reise nach Polen. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Mit einer großangelegten humanitären Aktion will der Leichlinger Chris Smith Hilfsgüter transportieren und 70 Frauen und Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet retten. Ein Bus der Firma Hüttebräuker mit Fahrern steht bereit. Insgesamt sechs Fahrzeuge machen sich am Montag im Konvoi auf den Weg.

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist auch in Leichlingen riesengroß. Die Unterstützung der von Chris Smith und seinem Freund Tommy Kalla gegründeten Initiative „humanitycare“ geht längst über Stadtgrenzen hinaus. Beide sind eingefleischte Fans von Fortuna Düsseldorf und haben in der Landeshauptstadt über den Verein bereits breite Zustimmung erfahren. Schirmherr der Aktion ist der Leiter der Lizenzspielerabteilung von Fortuna, Sascha Rösler. Inzwischen hat die Initiative sechs Sammelstellen für Hilfsgüter eingerichtet, zwei davon in Leichlingen (bei Rewe und bei Trinkgut).

Die bereits gesammelte Menge an Medikamenten, Kleidung, Lebensmitteln, Windeln und Babynahrung ist inzwischen so groß, dass der Bus und die fünf Begleitfahrzeuge locker damit gefüllt werden können, berichtet Smith. „Sachspenden haben wir reichlich, sagt der Leichlinger. „Derzeit brauchen wir vor allem finanzielle Unterstützung für Benzin und Maut und das, was nach dem Transport noch kommen soll.“ Smith, der aus der Initiative einen langfristig ausgerichteten Verein machen will, ist tief beeindruckt von der Welle der Hilfsbereitschaft, von der sein Projekt getragen wird. Das Busunternehmen Hüttebräucker hat den Bus und zwei Fahrer unentgeltlich zur Verfügung gestellt, auch die weiteren Fahrzeuge und viele Helfer sind gratis dabei.

Info Es werden noch Unterkünfte gesucht Spenden Wer spenden oder helfen will, kann die Homepage der Initiative anklicken. Es werden noch private Unterkünfte für die Ankömmlinge aus dem Kriegsgebiet gesucht. www.humanitycare.de Kontakt ukraine@humanitycare.de

Längst habe sich die Aktion auch in den Leichlinger Vereinen rumgesprochen, sagt Smith. Auch Bürgermeister Frank Steffes sei im Boot. Die Stadt habe ihre volle Unterstützung zugesagt. Am Samstag soll es ein Treffen geben, bei dem konkrete Schritte zur Aufnahme der Flüchtlinge abgestimmt werden. Angedacht sei, die leerstehende Behinderten-Werkstatt zu nutzen. Leichlinger Schüler sollen helfen, sie für die Ankunft der Flüchtlinge vorzubereiten. „Wir brauchen eine Anlaufstelle, von der aus die Flüchtlinge auf private Unterkünfte verteilt werden“, sagt Smith.