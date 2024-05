Blick ins Stadtarchiv Leichlinger Brücke im Wandel der Zeit

Leichlingen von seiner historischen Seite: Die Eisenbahnbrücke am Haus Vorster Wald kennen viele Reisende, die schon einmal mit der Bahn von Leichlingen in Richtung Köln nach Opladen gefahren sind. Heutzutage laufen in der unteren Etage Fußgänger, in der oberen rauschen die Züge durch. Die Brücke hat eine bewegte Geschichte hinter sich, Bildmaterial dazu findet sich unter anderem im Leichlinger Stadtarchiv.