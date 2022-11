Leichlinger betrunken am Steuer Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet in Weidezaun

Leichlingen/Burscheid · In einem Weidezaun endete die Verfolgungsfahrt, die sich ein 24-jähriger Leichlinger in der Nacht zum Sonntag in Burscheid mit der Polizei geliefert hat.

27.11.2022, 12:27 Uhr

Vor einer Polizeikontrolle flüchtete ein 24-jähriger Mann aus Leichlingen. An einem Weidezaun endete seine Fahrt. Foto: dpa/Jonas Güttler

Der Mann befuhr laut Polizeibericht mit einem VW-Transporter die Höhestraße in Burscheid. Als der Fahrer gegen 2.40 Uhr einen Streifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte er und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Mit über 1,5 Promille Alkohol im Blut endete die Fahrt für den jungen Mann in besagtem Weidezaun im Liesendahler Weg. Der 24-Jährige flüchtete zu Fuß, wurde aber von den Polizisten eingeholt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Transporter wurden beschlagnahmt.

(bu)