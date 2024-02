Protest in der Region Bauernproteste haben Zulauf bekommen

Inspiriert von den Protesten der Landwirte in den letzten Wochen hat sich nun eine NRW-weite Initiative aus Handwerkern, Spediteuren, Dienstleistern, Landwirten, Gastronomen und Bürgern gebildet, die unter dem Namen „Demo 2.0 – Zusammen für eine sichere Zukunft“ die Kritik an Landes- und Bundesregierung verstetigen will. Die erste gemeinsame Aktion soll eine Sternfahrt aus verschiedenen Ecken Nordrhein-Westfalens nach Düsseldorf sein. In dem Tross, der über Langenfeld in die Landeshauptstadt zieht, sind auch Leichlinger Mittelständler dabei. Zuletzt hatten hiesige Landwirte an einer Protestfahrt durch Leichlingen und Leverkusen sowie an einem Mahnfeuer in Bergisch Neukirchen teilgenommen.