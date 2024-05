Musikstudent Julius Deuper kreiert für ARD One Videos rund um die Musikshow Leichlinger berichtet für TV-Sender über den ESC

Es ist ein TV-Lagerfeuer, an das sich auch Gesangsmuffel aus ganz Europa gerne setzen: Der Eurovision Song Contest (ESC) verkörpert die kontinentale Zusammengehörigkeit und hat sich in der Vergangenheit von einem Gesangswettbewerb hin zu einer großen und pompösen Show entwickelt, die häufig auch gesellschaftliche und politische Themen in den Auftritten und Liedern der vielen unterschiedlichen Künstler aufgreift. Julius Deuper aus Witzhelden begleitet das Spektakel für die ARD.