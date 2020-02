Bürgermonitor : Wenn Falschparken plötzlich 146 Euro kosten soll

Hans-Dieter Kall soll für das unerlaubte Parken auf einem Privatparkplatz zahlen. Der Leichlinger ist sauer auf die Inkasso-Firma.

Hans-Dieter Kall wollte nur schnell einen Wagen anmieten. Keine langwierige Sache – doch das brachte dem Leichlinger in letzter Konsequenz ein saftiges Knöllchen ein. Die Parkplätze drumherum waren besetzt, das Parkhaus zu weit weg, da wich er auf den Kundenparkplatz des Küchenstudio Schreckenberg an der Düsseldorfer Straße aus. Nur 15 Minuten habe er dort gestanden, versichert Kall – Mitte Februar flatterte ihm nun die Rechnung ins Haus. 146,79 Euro soll er für das unerlaubte Parken auf dem Privatparkplatz zahlen.

So weit, so richtig, bestätigt Kall. „Ich habe falsch geparkt, und ich bin bereit, eine Strafe zu bezahlen. Aber doch nicht in dieser Höhe.“ Diese sei nicht angemessen. Kall wittert Abzocke und möchte mit seinem Fall vor diesem Geschäftsmodell und den Folgen warnen.

Für die sogenannte „Besitzstörung“ wird in dem Schreiben des Inkasso-Unternehmens eine „Zahlung einer Kompensation“ in Höhe von 40 Euro angeboten. Darüber hinaus werden „Haltermittlungskosten“ in Höhe von 10,40 Euro aufgeführt, weitere Einigungskosten (analog) in Höhe von 67,50 Euro sowie eine Pauschale für Post und Telekommunikation von 13,50 Euro. Plus Mehrwertsteuer macht das in Summe eine Forderung von 146,50 Euro. Zahlungsziel: zwei Wochen.