Prozess vor dem Amtsgericht Leverkusen : Leichlinger (23) verbreitete Kinderpornografie

Leichlingen Er soll in 16 Fällen Bilder und Videos zugänglich gemacht haben. Vor Gericht bestritt der junge Mann, das verbotene Material selbst besessen zu haben. Der Richter schickt ihn in Therapie.

Eigentlich, so sagt ein 23-jähriger Leichlinger vor dem Amtsgericht Leverkusen aus, sei er nur auf der Suche nach Pornografie in seinem Alter gewesen. Und doch musste er sich wegen des Teilens von kinderpornografischen Inhalten verantworten. Laut Anklage hatte er in 16 Fällen insgesamt 17 Videos und Bilder zugänglich gemacht.

Wenngleich: Viele der bei dem 23-Jährigen gefundenen Inhalte bewegten sich an der Schwelle zu einem Gesetzeskonflikt. So werden etwa Zeichnungen augenscheinlich junger Mädchen nicht strafrechtlich verfolgt. Der Besitz aber machte der Staatsanwältin Sorgen, wie sie betonte. Sie fragte den Mann direkt: „Wissen Sie, warum sie hier sitzen?“ Der Angeklagte stotterte und fummelte – wie bei all seinen Aussagen – nervös an seiner auf dem Tisch liegenden Maske.