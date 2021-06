Freizeitanlage in Leichlingen : SPD setzt sich für Radparcours ein

Leichlingen Das Ziel beim Fahren auf einem Pumptrack ist es, Geschwindigkeit allein durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen, das sogenannte „Pumping“, aufzubauen.

„Ein geeigneter Standort könnte die Grünfläche am Jugendzentrum an der Balke Aue sein. Hier könnten durch die Nähe beider Freizeitsportanlagen an zentraler, aber dennoch abgeschiedener Örtlichkeit Synergien genutzt werden – als Sport-Treffpunkt für Jung und Alt“, schreiben die SPD-Politiker Sebastian Lemmer, Roswitha Süßelbeck und Matthias Ebecke in ihrem Antrag.