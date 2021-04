Corona in Leichlingen : Bürgermeister ruft zu mehr Schnelltests auf

Leichlingen Wer einen Termin im Rathaus hat, wird gebeten, vorher einen Corona-Schnelltest zu machen. „Es ist aber nur eine Bitte und keine Pflicht“, erklärt Bürgermeister Frank Steffes (SPD). Einige Bürger hatten befürchtet, ohne Test ihren Termin nicht wahrnehmen zu können.

In Leichlingen sind Schnelltests zum Beispiel im Testzentrum an der Grundschule Büscherhof möglich, in mehreren Apotheken (Eulen-, Montanus-, Park-, Neue Apotheke) sowie in verschiedenen Arztpraxen. Die Kreisverwaltung listet auf ihrer Internetseite die genauen Anschriften auf. Darüber hinaus gibt es verschiedene Selbsttests für Zuhause, darunter Speicheltests für Kinder.