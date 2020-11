Vereine in Leichlingen : Heimat-Preis 2020 wird in kleinem Rahmen verliehen

Heimat-Preis 2020 wird in kleinem Rahmen verliehen

Frank Steffes (2. v. l.) überreichte den Preis an Patrick Nowak-Chevey, Dagmar Pärsch-Roos und Reinhold Braun (v. l.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Mit insgesamt 5000 Euro ist der Heimat-Preis dotiert, der nun offiziell überreicht wurde. Auf den ersten Platz schaffte es der Förderverein der Stadtbücherei Leichlingen, gefolgt vom Pfadfinderstamm Wippera und dem Bergischen Geschichtsverein, Abteilung Leverkusen-Niederwupper.

Die Gewinner standen bereits seit gut einem Monat fest, nun fand die offizielle Verleihung des Heimat-Preises statt: Corona-bedingt im kleinen Rahmen überreichte Bürgermeister Frank Steffes im Beisein von Wirtschaftsförderin Myrjam Passing im Ratssaal den drei Stellvertretern der Gewinnervereine den Preis plus einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hatten aus neun teilnehmenden Vereinen ihre drei Favoriten ausgewählt und in der Sitzung am 15. Oktober die Verteilung des Preisgeldes festgelegt.