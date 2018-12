Weihnachten früher : Mein Heiligabend vor mehr als 80 Jahren

Magdalena Schalk lebt in einer eigenen Wohnung im Pilgerheim Weltersbach. Sie hat schon viele Weihnachtsfeste erlebt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Magdalena Schalk ist 92 Jahre alt und hat schon viele Weihnachtsfeste erlebt. Gesammelte Kindheitserinnerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Verena Bretz

Leise bimmelt das Glöckchen, die Wohnzimmertür geht ganz langsam auf, und dann steht er da in voller Pracht und duftet: Bis unter die Decke reicht der Weihnachtsbaum. Obenauf thront die glänzende Spitze, auf den Zweigen schimmern brennende Kerzen. Die echten natürlich, keine elektrischen. „Dieses Glücksgefühl, das Staunen und die Ehrfurcht, das alles spüre ich heute noch, wenn ich an den Heiligen Abend meiner Kindheit denke“, sagt Magdalena Schalk.

Die 92-Jährige lebt seit 18 Jahren im Pilgerheim Weltersbach in einer eigenen Wohnung; mittlerweile alleine, vor zwei Jahren ist ihr Mann gestorben. „Ich habe ja nun schon wirklich viele Weihnachtsfeste erlebt“, sagt sie. „In friedlichen Zeiten und im Krieg. Als Kind, als Mutter und Großmutter und als Uroma. Und ich kann aus tiefer Überzeugung sagen: Bis heute war jedes Weihnachtsfest schön.“

INFO Chronik: Was alles im Jahr 1926 geschah In Magdalena Schalks Geburtsjahr durchquert die amerikanische Sportlerin Gertrude Ederle den Ärmelkanal in 14,5 Stunden. Und: Der Dichter Rainer Maria Rilke stirbt. Die Sprühdose wird erfunden. Der Berliner Funkturm wird eröffnet. Die Deutsche „Luft Hansa AG“ wird gegründet, die Vorgängerin der Deutschen Lufthansa.

Zahlreiche Details fallen ihr ein, wenn sie an das Weihnachten ihrer Kindheit in Wuppertal zurückdenkt. Mutter, Vater, der kleine Bruder und die Oma – so hat die Familie gefeiert. „Die Baumauswahl hat mein Vater regelrecht zur Wissenschaft erhoben“, erzählt sie. „Denn war der Baum erst einmal ausgesucht, dann hat er mit einem winzigen Bohrer Löcher in den Stamm gebohrt, und zwar dort, wo Zweiglein fehlten. In diese Löcher hat er dann Ersatzzweige gesteckt, damit der Baum gleichmäßig aussah.“

Bis mittags musste der Vater am Heiligen Abend arbeiten. Während dieser Zeit hat die Mutter geputzt und poliert, bis die ganze Stube glänzte. Nach dem Mittagessen schließlich war das Wohnzimmer für die Kinder tabu. Denn dann hat der Vater den Baum geschmückt. Ganz ordentlich, Faden für Faden, legte er das Lametta über die Zweige und steckte Kerze für Kerze in die Halterungen. „Immer wieder haben mein Bruder und ich durchs Schlüsselloch gelauert, aber sehen konnten wir nie etwas“, erinnert sich Magdalena Schalk.



Weihnachtsrituale : Prominente Weihnachten

zurück

weiter

Ordentlich gescheitelt und fein angezogen, die kleine Magdalena im Sonntagskleid mit geflochtenen Affenschaukeln oder Zöpfen, der Bruder in kurzer Hose mit kratzenden Wollstrümpfen, ging es dann am Abend im Gänseschritt ins Wohnzimmer zur Bescherung. „In den Gottesdienst sind wir am Heiligabend nicht gegangen, stattdessen haben wir unsere eigene kleine Andacht gefeiert, denn wir waren fromme Leute“, erzählt sie.

Die Familie stimmte „O du fröhliche“ an – alle drei Strophen natürlich –, der Vater spielte Harmonium, und eines der Kinder trug die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Die kann die 92-Jährige heute noch auswendig. Nach einem Gebet – „Weihnachten ist ein christliches Fest“ – wurde jeder an seinen Platz am Tisch gesetzt. „Auf dem lagen die Geschenke, bedeckt mit einem großen, weißen Tischtuch.“ Immer gab es selbst genähte Kleider, Strümpfe und Wäsche, aber auch mal einen Baukasten mit echten Steinen, eine Blecheisenbahn zum Aufziehen und einmal sogar ein Stativ für den Fotoapparat und einen Chemiekasten. „Ich war nicht so das Puppenmädchen, sondern habe viel mit technischen Sachen gespielt.“ Das Schönste aber war der bunte Teller mit Äpfeln, Nüssen, Orangen, selbst gebackenen Plätzchen wie Spritzgebäck und Spekulatius und manchmal sogar mit Schokolade und Liebesperlen. „Die Süßigkeiten haben wir uns sparsam eingeteilt, damit wir lange etwas davon hatten.“

An ein besonderes Festessen kann sich die 92-Jährige hingegen nicht erinnern. „So etwas hatten wir nicht, zum Essen sind wir einfach in die Küche gegangen.“ Was ihr aber noch prägend in Erinnerung ist, sind die Kriegsjahre. „Meine Eltern haben Weihnachten nie ausfallen lassen“, erzählt sie. „Allerdings mussten wir wegen der Bombenangriffe im Dunkeln feiern, sonst hätten uns die Lichter verraten.“ Als ernste Zeit hat sie diese Jahre in Erinnerung, „aber nicht trostlos“.