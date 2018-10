Leichlingen Die Mitglieder der Künstlergruppe „Unsere Art“ zeigen seit Sonntag ihre Arbeiten in einer gemeinsamen Werkschau im Bürgerhaus Am Hammer.

Analoge Fotografie, Figuren aus massivem Holz und Gemälde verschiedenster Stilrichtungen. Die Ausstellung der Leichlinger Künstlergruppe ist ein buntes Potpourri an Eindrücken. „Wir legen uns selten auf ein Thema fest, denn jeder soll frei sein“, sagt die Sprecherin der Gruppe, Claudia Schreiber.

Am Sonntag eröffneten die 19 Künstler ihre zweite gemeinsame Ausstellung im Bürgerhaus am Hammer. Im Eingangsbereich des ersten Ausstellungsraumes findet sich ein Quadrat aus 144 kleinen bunten Quadraten. Jeder Künstler steuerte eine Serie aus Kacheln bei.

So schmückt beispielsweise ein Portrait von Marilyn Monroe zehn der Kacheln. „Ich habe festgestellt, dass selbst ein Künstler seine eigenen Bilder nicht kopieren kann“, sagt die Künstlerin Regine Evertz. Und tatsächlich – auf jedem Bild scheint die Schauspielerin anders zu schauen.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt Peter Berth. Der 89-jährige Künstler hat Kunstgeschichte und Chemie studiert. Da er mittlerweile den Pinsel nicht mehr so gut führen kann, hat er sich eine neue eigene Technik ausgedacht. Er trägt die Acrylfarbe aus der Tube auf die Leinwand auf, legt eine Lackkarte darüber. „Je nachdem wie ich drücke und tippe entstehen andere Strukturen und indem ich die Platte in eine bestimmte Richtung abziehe, kann ich Wind imitieren“, erklärt Berth. Seine Bilder zeigen bunte Bäume. Sogar ein Professor aus Frankreich ist auf die Gemälde aufmerksam geworden. „Meine Idee ist nun die Grundlage einer Doktorarbeit“, erzählt der Künstler stolz.

Auch in Leichlingen ist das Interesse an der Gruppe groß. „Aktuell liegen drei neue Mitgliederanfragen vor“, erzählt Regine Evertz. Um Mitglied zu werden, müsse man zwar nicht Kunstgeschichte studiert haben, Aufnahmebedingung sei allerdings die Teilnahme an der jurierten Jahresausstellung.