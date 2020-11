Zusammenstoß in Leichlingen-Witzhelden : Zweiradfahrer prallt auf Auto

Ein junger Leichlinger wurde in ein Kölner Krankenhaus geflogen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Leichlingen-Witzhelden Ein 16-jähriger Leichlinger ist am Freitag bei einem Unfall in Witzhelden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 34-jähriger Autofahrer gegen 15.15 Uhr auf der Straße Kuhle an der Einmündung Hölverscheid verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Der Jugendliche, der mit seinem Zweirad hinter dem Auto fuhr, bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen des Wipperfürthers auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße Kuhle komplett gesperrt.

(sug)