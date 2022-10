Deutsche Meisterschaften : Zweimal Silber für Leichlinger Sportschützen

Leichlingen Die Seniorinnen der Balker SG kommen hochdekoriert von den Deutschen Meisterschaften der Sportschützen in Hannover zurück.

In der Kleinkaliber-Disziplin „KK-100 Meter aufgelegt“ errang die Mannschaft die Silbermedaille. Margit Zaß, Marion Reimer und Andrea Hölterhoff belegten in den Einzelwertungen die Plätze 4, 6 und 8. Margit Zaß errang in der Disziplin „KK-50 Meter aufgelegt“ in der Einzelwertung Silber.