Unfall mit Pkw und Bus in Leichlingen Zwei Verletzte nach riskantem Wendemanöver

Bei einem Wendemanöver hat eine Leverkusenerin (24) am Montagmittag bei Nesselrath offenbar einen Linienbus übersehen: Bei dem Zusammenstoß wurden sie und ihre Beifahrerin aus Odenthal (22) leicht verletzt, sie kamen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei holte die Skoda-Fahrerin erst nach rechts in eine Bushaltestellenbucht aus, um dann nach links einzulenken und zu wenden – allerdings ohne Erfolg. Denn dabei stieß sie mit einem Linienbus zusammen, der direkt hinter ihr in Richtung Solingen unterwegs war. Busfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand allerdings mit rund 20.000 Euro hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Straße nach Leichlingen eine Stunde lang gesperrt.