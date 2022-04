Autos prallen in Leichlingen frontal zusammen : Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

Autos prallen in Leichlingen frontal zusammen

So sah das Auto der Unfallverursacherin, eine 49-jährige Burscheiderin, aus. Foto: Polizei

Leichlingen Eine 49-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Bei einem Unfall auf der Landstraße L 294 bei Koltershäuschen sind am Mittwochabend (6. April 2022) zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 49-jährige Burscheiderin – aus Witzhelden kommend – gegen 21 Uhr in Höhe der Einmündung Freienhalle nach links Richtung Burscheid-Grünscheid abbiegen wollen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen einer entgegen kommenden 33-jährigen Wermelskirchenerin, die bergauf in Richtung Metzholz fuhr.