Karnevalssession 2024/2025 in Leichlingen Zwei Prinzessinnen erobern die Blütenstadt

Eine größere Veränderung steht für die Karnevalsveranstaltungen bevor: Erstmals will die VLK ein Zelt vom 10. Februar bis zum 5. März mit Veranstalter Joshua Mers aufbauen, in dem neben Rathaussturm, Altweiber- und After-Zoch-Party auch Vereine ihre Veranstaltungen abhalten können. „Der Herrenelferrat macht dort am 15. Februar seine Damen- und am 16. Februar seine Herrensitzung“, berichtet Dirk Fischer, Präsident des Herrenelferrats und VLK-Vizepräsident. Und: „Kleinere Vereine wie die Wupperjecken oder die Bergische Bande stehen in den Startlöchern, um dort Karnevalspartys zu organisieren“, kündigt Ann-Kathrin Witprächtiger an. Außerdem soll dort die Kinder-Karnevalssitzung der Karnevalsgesellschaft Blütenstädter stattfinden. „Jeder hat die Möglichkeit, das Zelt zu nutzen“, betonen Fischer und Witprächtiger, sagen aber auch, dass man über die Verteilung der Kosten noch sprechen müsse.