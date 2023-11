Am 25. November in Leichlingen Zwei Märkte für den guten Zweck

Am kommenden Samstag, 25. November, finden in Leichlingen gleich zwei privat organisierte Märkte für den guten Zweck statt. Am Rothenberg 15 und 15 a sammelt der Freundeskreis der Familie des bei einem Badeunfall verunglückten Aaron Spenden mit dem Verkauf von Spielzeug, Kleidung, Technik und Dekoartikeln bei einem Garagentrödel. Außerdem gibt es von 14 bis 18 Uhr sowohl Waffeln als auch Glühwein für die großen und Punsch für die kleinen Besucher. „Wir hoffen, dass noch ein paar Euro zusammenkommen. Aktuell läuft der Umbau des Hauses, damit Aaron sich dort künftig selbstständig bewegen kann“, betonen die Organisatoren. Das alles koste unfassbar viel Geld und Zeit, weshalb die Freunde die Familie weiterhin unterstützen möchten. Aaron (18) war im Juni bei einem Badeunfall verunglückt: Bei einem Sprung ins Wasser wurde der sechste Halswirbel zertrümmert, ein Knochensplitter steckte im Rückenmark. Die Diagnose des Notarztes an der Unfallstelle „Querschnittslähmung“ wurde im Krankenhaus bestätigt. Nach zwei Operationen sitzt der Leichlinger Abiturient im Rollstuhl und befindet sich aktuell in Reha. Dort trainiert er täglich intensiv, um aus der verbliebenen Bewegungsfähigkeit möglichst viel herauszuholen. Aaron kann seine Schultern, Arme und Hände bewegen, seine Finger aber nicht.