Ermittlungen in Leichlingen Zwei Leichen innerhalb von 24 Stunden entdeckt

Spaziergänger haben am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in einem Waldstück im nördlichen Teil Witzheldens eine männliche Leiche entdeckt. Die Todesursache ist unklar. „Der Leichnam wird nun in der Rechtsmedizin untersucht“, sagt Polizeisprecherin Tanja Höller: „Zum einen wird versucht, mittels eines DNA-Abgleichs die Identität festzustellen. Dies kann bis zu 14 Tage dauern.“