Politisches Gezerre in Leichlingen Zukunft des neuen Rathauses ist weiter unklar

Die Diskussionen um die Zukunft des Leichlinger Rathauses nehmen kein Ende. Soll das Gebäude am Büscherhof 1 nur saniert, aufgestockt oder ganz neu gebaut werden? Seit 2014 wird darüber beraten, 2018 fiel die Entscheidung zugunsten eines Neubaus an der Stelle des alten Hallenbades. Doch ein Gutachten ergab, dass das Gelände am Büscherhof 45 nicht für ein Rathaus geeignet ist. Also alles wieder auf Anfang. Und so schieden sich auch in der Ratssitzung am Donnerstag die Geister daran zwischen der Jamaika-Koalition von CDU/Grünen und FDP einerseits und SPD und BWL andererseits.