Polizeimeldung aus Leichlingen Zeugin verhindert möglicherweise Verkehrsunfall

Einer Zeugin ist es wohl zu verdanken, dass es am Montagabend zu keinem Verkehrsunfall kam. Gegen 18.45 Uhr war ihr in einem Discounter Am Wallgraben ein Kunde aufgefallen, der offenbar betrunken war. Er lallte und roch stark nach Alkohol, kaufte Bier, bestieg sein Auto und fuhr los. Auf seiner Fahrt soll er anderen Autos sehr nah aufgefahren sein und unkontrolliert abgebremst haben. Die Zeugin aus dem Discounter alarmierte die Polizei, so dass der Mann kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden konnte. Auch die Polizisten nahmen den starken Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Leichlinger wahr und zudem glasige Augen. Ein Alkoholtest ergab über 1,6 Promille. Der Mann musste zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei ruft dazu auf, bei solchen und ähnlichen Beobachtungen den Notruf 110 der Polizei zu wählen.