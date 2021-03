Migranten in Leichlingen : Ein Zeichen setzen gegen Rassismus: Bürger sind gefragt

Migranten in Leichlingen

Hand in Hand zusammenstehen: Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Kirchstraße haben eine lange Händekette gebastelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Anlässlich der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ lädt der Integrationsrat zu Mitmach-Aktionen in der Blütenstadt ein. „Ohne Migranten“, sagt Bürgermeister Frank Steffes, „wäre unser Geschäftsleben, vor allem unsere Gastronomie, überhaupt nicht denkbar.“

Kinder der Grundschule Kirchstraße waren die ersten, die zusammen mit Schulleiterin Gabriele Berger, ihre Beiträge ablieferten. Sie brachten eine gebastelte Kette aus Papier, bei der sich viele bunte Hände als Symbol für Mitmenschlichkeit berühren. Um eben solche Eigenschaften wie Freundschaft und Miteinander geht es bei den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, zu denen die Vereinten Nationen am 21. März aufgerufen haben. Maßnahmen rund um diesen Tag sollen Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus aufzeigen.

In Leichlingen wird der im Vorjahr neu gewählte Integrationsrat bis zum 28. März auf das Thema hinweisen, das auch Bürgermeister Frank Steffes am Herzen liegt und das von der Stadtverwaltung unterstützt wird. „Ohne Migranten“, so Steffes, „wäre unser Geschäftsleben, vor allem unsere Gastronomie, überhaupt nicht denkbar und um einiges ärmer.“