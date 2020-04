Corona-Krise : Zahl der Kinder in der Kita-Notbetreuung steigt auf 85

Auch der Nachwuchs von erwerbstätigen Alleinerziehenden darf nun in den Kindergarten oder zu Tageseltern. Ein weiterer Grund: Viele Familien haben in den ersten Wochen der Corona-Schließung noch improvisieren können. Das fällt vielen jetzt zunehmend schwer.

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung der Stadt Leichlingen hat sich gegenüber der Anfangszeit der Corona-Krise leicht erhöht. Am Montag, so der Informationsstand des Jugendamtes, waren es 85 Kinder – 78 in den Kitas und sieben in der Kindertagespflege. Diese Zahl nannte Johanne Kristiansen, Amtsleiterin Jugend und Schule, auf Anfrage der Redaktion.

Die Anzahl der Kinder ändere sich täglich, weil die Eltern den Bedarf jederzeit anmelden beziehungsweise ändern könnten – und diese Möglichkeit würde auch immer häufiger genutzt.

Zum Vergleich: Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden in Leichlingen rund 20 Kinder betreut, in den Osterferien waren es 34 (plus zwei in der Tagespflege). Am vergangenen Donnerstag waren es bereits 66 Kinder in den Kitas und drei in der Tagespflege. „Bis auf die Kita Quelle werden in allen Kitas im Stadtgebiet Kinder betreut“, sagt Kristiansen.

Dieser Anstieg ist eng mit dem Anspruch auf Notbetreuung verbunden. Am Anfang mussten beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten – jetzt reicht es, wenn ein Elternteil in einem solchen tätig ist. Auch die jeweiligen Berufs-Gruppen wurde erweitert, zum Beispiel auf erwerbstätige Alleinerziehende. „Auch Kinder, die bis jetzt keinen Betreuungsplatz hatten, haben jetzt einen entsprechenden Anspruch“, stellt Kristiansen klar.

Ein weiterer Punkt: Viele Familien hätten die Betreuung des Nachwuchses in den ersten Wochen noch auf unterschiedlichsten Wegen organisieren können. „Dies wird zunehmend schwieriger, da Urlaubstage und Überstunden aufgebraucht sind und immer mehr Menschen wieder arbeiten müssen.“

Die Eltern in Leichlingen melden ihren Bedarf jeweils in ihren Einrichtungen und reichen dort die Unterlagen (Antrag und Bescheinigung des Arbeitsgebers) ein. Die Anträge werden anschließend von der Einrichtungsleitung geprüft und an das Jugendamt weitergeleitet. Dieses prüft die Daten erneut. „Viele Eltern rufen auch bei uns an, aber die Einrichtungen sind in diesem Fall erster Ansprechpartner.“ Dort seien die Familien und ihre berufliche Situation bekannt.