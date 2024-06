Arbeitsmarktdaten für Mai 774 Menschen in der Blütenstadt haben keinen Job

In Leichlingen waren im Mai 774 Menschen arbeitslos. So steht es im jüngsten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zu April um 44 Menschen oder 0,5 Prozent zurückgegangene. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es noch 153 Arbeitslose (1,8 Prozent) mehr gewesen. In Leichlingen entsprechen 774 Arbeitslose sieben Personen weniger als im April und drei weniger als im Mai 2023.