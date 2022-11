Leichlingen Wupperweg erinnert an Ehrenbürgermeister

Es war eine Zeremonie, die ganz im Sinne des Geehrten gewesen sein könnte. Denn lediglich in ganz kleinem Rahmen und ohne großes Aufsehen wurde am Sonntag in einem kurzen Akt der Karl-Reul-Weg zu Ehren des gleichnamigen, ehemaligen Bürgermeisters von Leichlingen am Rande des Brückerfelds eingeweiht.