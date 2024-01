Hochwassergefahr in Leichlingen derzeit gebannt Die Flut-Angst ist wieder da

Nach der Hochwasserkatastrophe von 2021 schauen die Leichlinger besonders besorgt auf die Pegelstände der Wupper und auf Wetterwarnungen. Doch in dieser Woche ist der Wasserstand niedriger als in der Woche zuvor. Der Wupperverband wies bis Mitte der Woche noch auf mögliche Hochwassergefahren an Bächen und kleinen Flüssen hin, kündigt jedoch nun schon die Regenpause am Wochenende an, wenn das Hoch aus Skandinavien kalte trockene Luft nach Mitteleuropa bringt. Die Talsperren haben wieder Platz, um überschüssiges Wasser aufzunehmen und so zu zwischen den Flussabschnitten zu puffern.