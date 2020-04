Corona-Krise : Mit Mindestabstand auf der Wupper paddeln

Leichlingen Rund sechs Wochen ruhte der Betrieb bei Wupperkanu. Nun kann es unter strengen Auflagen wieder losgehen. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass nur noch maximal zwei Personen in einem Boot sein dürfen.

Reichlich Sonnenschein, milde Temperaturen – von der dem April nachgesagten Launenhaftigkeit war diesmal nicht viel zu spüren. „Der Monat war eigentlich prädestiniert für Spitzenumsätze“, sagt Janis Hackbarth, Angestellter bei „Wupperkanu“. Seit 20 Jahren gibt es den Betrieb, der unter anderem Paddeltouren auf der Wupper anbietet, dem „schönsten Fluss Nordrhein-Westfalens“, wie es auf der hauseigenen Internetseite heißt. „Seit unserer Gründung wachsen wir kontinuierlich und richten unsere Angebote an der steigenden Nachfrage aus“, sagt der 30-Jährige. Doch Corona habe der bislang positiven Entwicklung einen herben Dämpfer verpasst.

Seit Mitte März die Kontaktverbote in Kraft traten, ruhte der Betrieb. Knapp sechs Wochen später kann es jetzt nach Absprache mit Bezirksregierung und städtischem Ordnungsamt weitergehen – unter strengen Auflagen. „Wir haben ein Konzept entwickelt, mit dem wir weitermachen können, aber natürlich nur mit angezogener Handbremse.“ Die Regeln sehen unter anderem vor, dass nur noch maximal zwei Personen in einem Boot sein dürfen. Das vorausfahrende Begleitboot – „Die Wupper ist nicht ganz einfach“, so Hackbarth – sowie die mitpaddelnde Nachhut, die unter anderem Hilfestellung nach erwartbarem Kentern unerfahrener Kanuten gibt, müssen drei bis vier Bootslängen Abstand halten. Das entspricht etwa den behördlich geforderten zwei Metern. Hinzu kommen strengere Hygienevorschriften.