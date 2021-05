Ausstellung im „Sinneswald“ : Würde einmal künstlerisch betrachtet

Leichlingen Statt Eröffnung vor Ort im „Sinneswald“ gibt es einen 30-Minütigen Rundgang auf YouTube als Appetitmacher auf den realen Besuch im Murbachtal.

In den Vorjahren waren es maximal 70 Beteiligte, in der Pandemie-Situation scheint das Bedürfnis einer Ausstellungsbeteiligung besonders groß. Alleine 17 Künstler sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei.

Öffnung Die Ausstellung ist geöffnet, Anmeldung per Mail an info@SinnesWald.de oder Anmeldeformular am Haupteingang erbeten. Eintritt frei.

Für Sonntag war die große Eröffnung geplant, bei der Mitglieder des Jungen Theaters Leverkusen das Thema „Würde“ in kurzen Spielszenen interpretieren wollten. Das fällt nun weg, weil Veranstaltungen noch nicht wieder erlaubt sind. Immerhin ist der Sinneswald für Einzel-Besucher geöffnet, die sich über die Homepage anmelden oder am Eingang einen Zettel ausfüllen.

Die Ensemble-Mitglieder des Jungen Theaters haben ihre vorbereiteten Szenen bereits vor laufender Kamera vorgeführt. Die Aufnahmen sind Teil eines virtuellen Rundgangs, der auf Youtube zu sehen ist und Appetit macht auf einen Besuch in diesem kleinen Paradies, wo sich alljährlich Natur und Kultur würdig begegnen und gegenseitig bereichern. Ein Ersatz ist der Film natürlich nicht, aber eine wunderbare Ergänzung, die etwa Momente des Aufbaus und Künstler in Aktion zeigt.

Mit großem Ernst haben einige Fragen zur „Würde des Menschen“ aufgegriffen. Am Teich gibt es einen Würde-Kompass. Klaus Fuisting zeigt mit Embryonen aus Plastik in einem Glas, wie ausgebildet Föten der zwölften Woche bereits sind. Winzig sind dagegen die kleinen Männchen, die Bettina Ballendat in kleine, aus Wachs gegossene Bote gesteckt und in Massen auf dem Teich ausgesetzt hat, so dass ihnen das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht.