Weihnachtsaktion in Leichlingen Wünsche-Erfüller spenden Geschenke für Bedürftige

Erlaubt sind Wünsche im Wert bis zu 25 Euro. Die Wunschkarten gibt es im Rathaus, bei der Kreissparkasse Köln, im Sozialkaufhaus Globolus (beide an der Neukirchener Straße), am Witzheldener Büdchen, in der Neuen und in der Soma-Apotheke im Höhendorf (Solinger und Hauptstraße), bei allen Angeboten der Initiative „Leichlingen hilft“ und auf der Internetseite www.leichlingenhilft.de. Dort lassen sich die Karten auch herunterladen. An den Ausgabestellen können die Wunschkarten bis Freitag wieder abgegeben werden.