Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof in Leichlingen : Wolldecken gegen die Corona-Kälte

„Büschi“, Schulleiterin Sandra Richter, VR-Filialleiterin Isabella Klein, Sebastian Lemmer und Annette Bruns vom Förderverein (v.l.n.r.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Förderverein hat mehr als 230 einheitliche Kuscheldecken angeschafft, damit die Kinder im anstehenden Winter beim Lüften nicht frieren.

Von Ina Bodenröder

Seit Montag sind die gut 230 Schüler an der Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof im wahren Sinne des Wortes im Kuschelparadies: Der Förderverein stellt den Jungen und Mädchen nagelneue, große Decken mit dem Konterfei des Schulmaskottchens „Büschi“ zur Verfügung. Hintergrund ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung, nach der in den Klassenzimmern alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet werden muss.

Solange es draußen noch warm ist, bleiben die Fenster den ganzen Unterricht über auf. Im kommenden Winter aber wird es durch das Lüften ziemlich kalt in den Klassenräumen werden. Die weichen, zwei Meter breiten Decken aus Biobaumwolle aber bringen Wärme in den Unterricht: Der Schulverein hat die Decken für rund 17 Euro das Stück angeschafft. An die Schüler gibt er sie für eine Schutzgebühr von

fünf Euro weiter. Schon zum Anfang des Schuljahres hatten die Ehrenamtlichen für alle Jungen und Mädchen einheitliche Mund-Nasen-Schutze beschafft. „Wir möchten damit das Wir-Gefühl der Jungen und Mädchen fördern“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Sebastian Lemmer, der die Aktion mit seiner Vereinskollegin Annette Bruns organisiert hat, bei der Übergabe am Montag. Die Leichlinger VR-Bank hat aus ihrem Spendentopf 500 Euro zum Decken-Projekt beigesteuert. „Bei so einer Aktion können wir doch nicht nein sagen“, betonte Filialleiterin Isabella Klein.

Info Decken gibt es auch für die Lehrkräfte Die Kinder sind übrigens nicht die einzigen, die in der kalten Jahreszeit in den Klassenräumen trotz Corona nicht werden frieren müssen: Schulleiterin Sandra Richter schenkt ihren Lehrer-Kollegen aus eigener Tasche die großen Kuscheldecken zu Weihnachten.

Die Schule, die wegen der Um- und Neubauarbeiten derzeit im Gebäude der ehemaligen Hauptschule untergebracht ist, hat sich auf die Situation mit Corona insgesamt mittlerweile gut eingestellt. „Alle Fenster sind repariert und lassen sich öffnen“, berichtet Schulleiterin Sandra Richter. Auf dem gesamten Gelände der Grundschule und in den Klassen gilt die Maskenpflicht, nur am Sitzplatz dürfen die Kinder sie abnehmen. Zwar ist die Akzeptanz für die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus bei Schülern und Lehrern hoch, ohne Nebenwirkungen bleiben sie allerdings nicht. Eine Lehrkraft, die ohnehin schon im Stress gewesen sei, sei ihr mit Maske schon mal kollabiert, erzählte Sandra Richter. Die meisten Kinder kämen mit dem Stückchen Stoff vor Mund und Nase in der Regel ganz gut zurecht, würden sich sogar gegenseitig auffordern, den Schutz richtig aufzusetzen.

Schwerer zu ertragen seien für sie die oftmals verwirrenden Regeln rund um die Maske. „Letztens hat eine Lehrerin mit ihrer Klasse Martinslieder geübt. In der Klasse haben sie die Texte gesprochen. Dann sind sie zum Singen in den Eicherhofpark gegangen. Als die Kinder auf dem Rückweg weitersingen wollten, musste die Lehrerin das verbieten“, erzählte die Schulleiterin von Kuriositäten der Corona-Schutzverordnung.

Was den Kleinen oftmals schwer falle, sei der fehlende physische Kontakt zu den Lehrerinnen – Umarmungen zum Trösten oder gemeinsamen Freuen sind nicht erlaubt. Manchmal entsteht auch der Eindruck, die Lehrer seien nun strenger. „Dabei reden sie nur lauter, um unter der Maske verstanden zu werden. Aber ohne Mimik können die Kinder manchmal nicht erkennen, wie etwas gemeint ist“, sagte Sandra Richter.