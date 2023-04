Witzhelden So klingt der Sommer – Serenadenkonzerte im Alten vom Berg

Einlass in die evangelische Kirche in Witzhelden an der Hauptstraße ist an den Serenadenabenden ab 19 Uhr, die Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt freie Platzwahl. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten, informieren Stadt, evangelische Kirche Witzhelden, der Verkehrs- und Verschönerungverein Witzhelden und die Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln als Kooperations- und Unterstützungspartner.