Reitertage in Leichlingen Fünf Tage Pferdesport in Witzhelden

Wer Spaß an Pferden hat und einen kleinen Ausflug bei dem zu erwartenden schönen Wetter an diesem Wochenende ins Bergische unternehmen will, findet mit den Witzheldener Reitertagen das richtige Ziel. Es gehört zur Tradition, dass sich am zweiten September-Wochenende die Pferd-Sportler auf dem Sieferhof in Witzhelden treffen. Ihre Teilnahme angemeldet haben über 500 Reiterinnen und Reiter, die über 700 Pferde satteln wollen. Für die Richterinnen und Richter bedeutet das, dass sie rund 1000 Starts bewerten müssen, angefangen von der Führzügelklasse bis zur Springprüfung der Klasse S mit Stechen.