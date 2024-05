WDR-Maus im Höhendorf Witzheldener Grundschüler machen Radio

Der Stundenplan ist abwechslungsreich: An diesem Donnerstag lernen die Kinder als erstes den Umgang mit Fake News: Wie erkennen sie absichtliche Falschmeldungen und warum gibt es sie überhaupt? Die Schüler erfinden selber Quatschnachrichten, die die Maus Live-Hörer enttarnen müssen. Am Montag, 27. Mai, beginnt die Maus Klasse ihre Reporter-Ausbildung. Zusammen mit WDR-Reporterin Christina Pannhausen aus dem Maus-Team klären sie, was im Radio wichtig ist. Die Theorie wird sofort in die Praxis umgesetzt: Die 4a bekommt Besuch von einer Hundetrainerin und einem Vierbeiner und berichtet in ihrer Reportage von der Arbeit mit den Tieren. Außerdem sprechen die Kinder über ihre Schule, können sich Musik wünschen und sich knifflige Hunde-Rätsel für die Maus Live-Hörer ausdenken.