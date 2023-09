Verkehrsführung in Leichlingen-Witzhelden Umleitungen beim Erntedankfest

Die Buslinien 258 und 278 fahren von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, nach einem Sonderfahrplan von der L 294 (Sonne) über die K 9 (Bremersheide) zur L 359 St. Heribert – Oberbüscherhof – Herscheid – Auf dem Kamp – Am Weiher – Am Sonnenhang und dieselbe Strecke zurück nach Leichlingen. Im Bereich Am Sonnenhang 38 wird eine Ersatzhaltestelle für die Linien 258 und 278 aufgestellt.