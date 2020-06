Witzhelden : Neue Sirene auf dem Dach der Grundschule

Die neue Sirene auf dem Grundschuldach ist in Betrieb. Foto: Feuerwehr Leichlingen

Witzhelden Modernes Warnsystem fürs Höhendorf. Am Donnerstag wurde eine Hochleistungssirene an der Grundschule Witzhelden installiert und in Betrieb genommen. Sie „ersetzt die alte Sirene an der Solinger Straße und soll nicht nur die Mitglieder der Feuerwehr zu größeren Einsätzen alarmieren“, meldet Feuerwehr-Sprecher Thomas Schmitz.

Sie soll vor allem die Bevölkerung vor schweren Unwettern oder anderen Gefahren warnen. Schmitz: „Ein mögliches Szenario für eine solche Gefahr wäre zum Beispiel ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 wo gefährliche Stoffe austreten.“

Eine Hochleistungssirene ist auch schon an der Martin-Buber-Schule in Betrieb gegangen und in den Ortschaften Kuhle, Hölverscheid und Höhscheid zu hören; sie liegen nahe der A 1 und hätten bisher nicht ausreichend gewarnt werden können. Abgesehen davon, dass sich die Sirenen von den alten optisch unterscheiden, seien die Schallradien sehr viel größer und könnten mehr Anwohner erreichen, sagt Schmitz. Und sie funktionieren wegen eingebauten Akkus auch bei Stromausfall.

Infos zu den Sirenensignalen gibt es unter www.feuerwehr-leichlingen.de.

(LH)