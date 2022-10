Party in Leichlingen : Witzhelden feiert zünftiges Oktoberfest

Die Leichlingener Landjugend gab die Tanzfläche im Partyzelt des MGV Metzholz frei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen-Witzhelden Im Festzelt am Sportplatz in Flamerscheid herrschte am Wochenende beste Stimmung. Nach der Corona-Zwangspause konnte wieder kräftig gefeiert werden – zur Freude des Veranstalters, des MGV Liederkranz Metzholz.