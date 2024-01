Kultur in Leichlingen-Witzhelden Tauftagkonzert für Wilms findet zum 20. Mal statt

Seit 2002 widmet sich die „Internationale Johann Wilhelm Wilms Gesellschaft“ der Wiederbelebung seines Werkes. Immer um Wilms’ Tauftag herum, den 30. März, wird in Witzhelden ein „Tauftagkonzert“ zu seinen Ehren zelebriert. Geboren im „Kirchspiel von Witzhelden“, studierte er in Amsterdam und blieb in den Niederlanden. Das sei der Grund dafür, dass ihn heute kaum noch jemand kenne, sagt der Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden (VVV), der für die jährlich stattfindende Konzertreihe „Witzheldener-Sommer-Serenaden“ mitverantwortlich ist. „Nach seinen großen Erfolgen zu Lebzeiten vergaß ihn nationalstaatliches Denken in den Niederlanden als Deutschen und in Deutschland als Holländer. Ihn wiederzuentdecken ist im heutigen Europa ohne Grenzen an der Zeit.“