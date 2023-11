Am Markt in Leichingen-Witzhelden Der Alte vom Berge erstrahlt in neuem Licht

Die evangelische Kirche am Marktplatz ist für viele Witzheldener über die Konfessionen hinweg mehr als ein Gotteshaus. 250 Jahre ist sie mittlerweile alt, und nun wird sie auch noch in tolles Licht gehüllt. Am Samstag, 9. Dezember, heißt es um 19.30 Uhr deshalb: Licht an! Die neue Beleuchtung des Kirchturms „Alter vom Berg“ und seiner Dorfkirche durch drei neue Bodenleuchten wird eingeweiht. Sie soll dazu beitragen, dass die Kirche zukünftig viel klarer als Baukörper mit ihrer eigenen Schönheit wahrgenommen wird. „Der Turm bleibt weiterhin das Highlight und wird schwerpunktmäßig akzentuiert. Die straßenseitige Längsseite an der Hauptstraße wird erstmals beleuchtet, jedoch vergleichsweise zurückhaltender, damit die Fassade als Ganzes wahrgenommen werden kann“, teilt der Kirchbauverein Witzhelden mit, der das Ganze finanziert hat.