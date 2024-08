Unfallgefahr in Witzhelden Bürgerliste fordert Verkehrsspiegel in Herscheid

Eigentlich ist der Witzheldener Ortsteil Herscheid ein beschauliches Fleckchen Erde zwischen Blütenstadt und Höhendorf. Wäre da nicht die große Kreuzung zwischen den Landstraßen 359 und 427 plus dem genau dort auf den Verkehrsknotenpunkt einmündenden Bechhauser Weg. Erst vor wenigen Jahren großflächig umgestaltet, um den Kreuzungsbereich mit verständlicher Straßenführung übersichtlicher zu machen, steht er dennoch immer noch in der Kritik. Die Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen beantragt deshalb mit Schreiben an Bürgermeister Frank Steffes, dort einen Verkehrsspiegel zu installieren, um „diese Gefahrenstelle sinnvoll zu „entschärfen“.“