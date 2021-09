Unternehmer in Leichlingen : Wirtschaftsgremium will mehr bewirken

Leichlingen In Leichlingen stünden Wirtschaft und Unternehmer nicht im Fokus, kritisiert das Gremium, das seit 40 Jahren besteht. Es plant einen Neustart.

Was nutzt die IHK ihren Pflichtmitgliedern? Mit dem Anspruch, den Mehrwert der Industrie- und Handelskammer zu Köln spürbar zu machen, ist der neue Vorstand des Wirtschaftsgremiums Leichlingen vor gut einem Jahr gestartet. In dieser Woche feierte er das 40-jährige Bestehen der lokalen Interessenvertretung und versprach konkrete Vorteile für die hiesigen IHK-Mitglieder.

„Wir sind angetreten, um dem Wirtschaftsgremium neues Leben einzuhauchen. 20 Jahre hat es eigentlich nicht sehr viel erreicht“, sagte der Vorsitzende Jens Putzier bei der Jubiläumsfeier in Schloss Eicherhof. In Leichlingen stünden Wirtschaft und Unternehmer nach wie vor nicht sonderlich im Fokus, als Unternehmer fühle man sich von Politik und Stadtverwaltung oft allein gelassen.

Kontakt Er ist telefonisch unter 02175 88990 oder per E-Mail an: jens.putzier@putzier.com

Mitwirken Wer mehr Informationen über das Leichlinger Wirtschaftsgremium der Industrie- und Handelskammer (IHK) haben möchte oder darin mitwirken will, kann sich an den Vorsitzenden Jens Putzier wenden.

Gemeinsam mit seinen Stellvertretern Wolfgang Straßer und Joachim Feuchter will Putzier deshalb mehr Unternehmer in Leichlingen kennenlernen und in einem Netzwerk zusammenbringen. Immerhin gibt es vor Ort über 1000 IHK-Mitglieder. „Wir möchten den Dialog intensivieren, um die konkreten Bedürfnisse der Unternehmer zu erfahren. Außerdem wollen wir natürlich neue Mitglieder gewinnen“, betonte Putzier. Derzeit gehören dem Gremium 30 örtliche Gewerbetreibende an.