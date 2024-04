Bei der nächsten Jahreshauptversammlung in Leichlingen Wirtschaftsförderungsverein WIV löst sich auf

Im vergangenen Jahr konnte das Ende des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen (WIV) gerade noch abgewendet werden, weil die städtische Wirtschaftsförderin Rabea Kreikenbaum in Personalunion die Leitung des Vereins übernahm. Lange ist das nicht gut gegangen: An diesem Mittwoch flatterte den Mitgliedern ein Schreiben ins Haus. Inhalt: Der WIV lädt zur Jahreshauptversammlung am 14. Mai ein. Tagesordnungspunkt 6 lässt aufhorchen: „Auflösung des Wirtschaftsförderungsvereins Leichlingen e.V.“.