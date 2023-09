Beteiligung an neuer Genossenschaft Leichlingen will selbst Strom erzeugen

Die Stadt Leichlingen will in die eigenständige Stromerzeugung einsteigen. Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, dass die Blütenstadt der Genossenschaft Bürgerenergie Bergisch Gladbach eG (BEGGL) beitreten und zu diesem Zweck einen Genossenschaftsanteil zum Preis von 500 Euro erwerben soll. „Die Wahrnehmung der Rechte als Genossenschaftsmitglied erfolgt in seiner Funktion durch Bürgermeister Frank Steffes oder durch eine von ihm bestimmte Stellvertretung“, heißt es in dem Beschluss.